François Legault de passage à Asbestos et Wotton

Asbestos –Le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, était présent en Estrie la fin de semaine dernière pour trois visites, dont celles d’Asbestos et de Wotton qui sont greffées à la fois au comté de Richmond et de la MRC des Sources.

La présence de M. Legault à Asbestos a été appréciée dans le cadre de l’aile jeunesse du parti. Le candidat dans Saint-Jérôme, Youri Chassin, était également à la rencontre, rappelant que l’étiquète de la « droite » est au contraire une coalition regroupant des personnes de tous horizons.

D’ici le départ des élections durant l’automne prochain, les caquistes ont une brochette de cinq députés en Estrie dont les objectifs sont de déloger les libéraux qui dominent pour l’instant sur le territoire estrienne, selon les sondages qui progresseront aux fils des prochaines semaines.

Toujours à Asbestos, François Legault a fait part des priorités suivantes : plus d’argent aux familles, l’augmentation des diplômes, la disponibilité des médecins, des emplois bien rémunérés à la fois dans la métropole et surtout dans toutes les régions du Québec. Le chef du CAQ tient particulièrement à provoquer un changement de culture et développer l’esprit d’entrepreneuriat.

M. Legault tient également à revenir aux horizons qui ont généré la fierté des Québécois. « (Redevenir) un peuple qui est capable de voir grand, un peu comme on l’a fait dans les années 60-70 avec le métro de Montréal, les Olympiques, la fondation de ce qu’on n’a appelé le Québec inc., reprendre le contrôle de nos entreprises, se développer partout dans le monde. »

À son passage à Asbestos, François Legault a été grandement appréciés à l’occasion du Festival country de Wotton. Il a aussi pa