Véronique Vigneault officiellement désignée candidate dans Richmond

Comté de Richmond – Selon les organisateurs de l’évènement qui se tenait au Centre d’art de Richmond le 29 juin dernier, 150 personnes et militants étaient réunis afin d’applaudir Véronique Vigneault désignée candidate du Parti québécois dans la circonscription de Richmond à l’approche des prochaines élections provinciales.

«Je ne chercherai pas à être quelqu’un d’autre parce que je me lance en politique active. C’est pour moi un prolongement naturel de ce que je suis et de ce que j’ai fait dans ma vie professionnelle et mes implications: être intègre, être proactive et en mode solution; être la voix de celles et ceux qui n’en ont pas, faire preuve d’écoute, œuvrer à rassembler les gens, toujours chercher à élever le débat et à trouver les meilleures solutions, respecter et reconnaitre la valeur de chacune et chacun», a précisé la candidate.

Anciennement travailleuse de rue et jeune entrepreneure à la tête de l’entreprise Social T, Véronique Vigneault est actuellement directrice régionale de La Ruche Estrie. Son engagement auprès du PQ est au départ la volonté de mettre son cœur et son énergie au service des gens et des communautés de Richmond. «Je ne souhaite pas faire de la politique autrement. Non. Je souhaite simplement faire de la politique, car c’est pour moi faire du beau, du bien. C’est bâtir un meilleur demain».

Pour l’occasion, plusieurs personnes ont pris la parole afin de souligner les qualités et valeurs de la candidate, dont la vice-chef du Parti québécois, Véronique Hivon, reconnue pour son implication dans le développement local et régional en Estrie.

L’ex-député de l’ancien comté de Johnson, Claude Boucher, a pour sa part évoqué l’importance des racines péquistes en Estrie. «Avec une candidature d’exception comme celle de Véronique Vigneault, la population de Richmond peut aspirer à élire le 1er octobre prochain une jeune femme qui sera à leur service au quotidien».

La candidate poursuivra durant l’été sa tournée de la circonscription afin d’aller à la rencontre des citoyennes et citoyens, des communautés et des acteurs sociopolitiques du territoire.