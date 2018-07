À l’écoute des Québecois s’arrête à Windsor et Asbestos

Victoriaville - La grande tournée de consultations À l’écoute des Québécois s’arrêtera à Windsor et Asbestos le 5 juillet.

Elle sera orchestrée par le député fédéral de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada Alain Rayes. En avant-midi, il rencontrera une douzaine d’intervenants du milieu communautaire, municipal et économique, notamment, à l’occasion d’une table ronde à Windsor. Le même exercice aura lieu à Asbestos en après-midi.

«Notre tournée s’est jusqu’ici arrêtée à Montréal, Mirabel, Joliette, Saguenay, Drummondville, Trois-Rivières, Rouyn, Val-d’Or, Montmagny, Sherbrooke, Sorel et bien d’autres municipalités du Québec depuis avril dernier. Je suis très heureux que notre consultation se poursuive maintenant dans la MRC des Sources et du Val-St-François! Nous voulons connaître les idées et les préoccupations des gens d’ici afin de mettre sur pied une plate-forme électorale à leur image et adaptée à notre réalité régionale», a commenté Alain Rayes.

Plusieurs propositions ont jusqu’ici attiré l’attention durant les différentes tables rondes organisées aux quatre coins du Québec.