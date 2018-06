Véronique Vigneault fait le saut avec le Parti québécois dans Richmond

Comté de Richmond (RC) – C’est en date du 15 mai que Véronique Vigneault, jeune entrepreneure connue en Estrie, a annoncé son intention de briguer l’investiture péquiste dans la circonscription de Richmond en vue des prochaines élections. Sa volonté a pour but de succéder à «la famille Vallières» afin de défendre les intérêts de la population de la circonscription de Richmond.

«Tout au long de ma carrière professionnelle et dans mes multiples implications, je me suis employée à être une personne de terrain, accessible et proactive, qui trouve des solutions et mène à bien les projets dont j’ai la responsabilité, tout en étant mobilisatrice et à l’écoute des besoins des gens. Pour moi, faire le saut en politique est simplement une façon différente et stimulante d’avoir un impact positif dans mon milieu, pour le développement et la valorisation des communautés, précise la candidate.»

Jeune mère de 37 ans, elle est actuellement directrice de La Ruche Estrie, où elle s’emploie au développement économique de la région en soutenant des projets entrepreneuriaux un peu partout sur le territoire, en plus de poursuivre des études à la maîtrise à l’École de politique appliquée à l’Université de Sherbrooke.

À travers son bagage, elle mentionne avoir été travailleuse de rue pour ensuite poursuivre ses études en psychologie et en administration. Le programme Propulsion Jeunesse Desjardins en Estrie, l’agence Social T, le Carnaval de Sherbrooke, Ville Amine des aînés, des campagnes de financement ainsi qu’un profil d’entrepreneur et d’intervenante.

«J’ai eu la chance de travailler avec des jeunes, des ainés, des gens d’affaires et des institutions de toutes tailles. Le développement local et régional constitue naturellement l’une de mes priorités. Qu’il soit économique, social ou culturel, je suis persuadée qu’il faut faire preuve d’innovation et trouver de nouvelles idées, modèles et façons de faire pour soutenir nos municipalités et nos communautés, considère la candidate»

Elle compte aussi s’attaquer au problème d’exode rural des jeunes, dont l’enjeu n’est guère abordé face à la migration qui mine le milieu rural. Finalement, Véronique Vigneault porte un regard prioritaire sur la famille. Mère de 3 enfants et habitant dans une maison bigénérationnelle avec sa mère, il est primordial pour elle de veiller à combler les besoins des familles de Richmond.

La candidature de Véronique Vigneault pour le Parti québécois dans la circonscription de Richmond devrait être confirmée au courant du mois de juin.