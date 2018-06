Annie Godbout, candidate libérale dans la circonscription de Richmond

Windsor – Présente au Parc historique de la Poudrière de Windsor, c’est entouré de plusieurs militants, sympathisants et proches parents qu’Annie Godbout a été investie comme candidate officielle du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Richmond aux prochaines élections générales de 2018.

«C’est un grand privilège, un honneur, de prendre le relai de la famille Vallières. Je suis une femme d’action et mon engagement politique est un engagement de terrain, de proximité avec les citoyens. Je sillonnerai donc au cours des prochains mois le comté de Richmond pour aller à la rencontre des élus, des organisations et des citoyens, pour les écouter et pousser encore plus loin ma compréhension des enjeux de la région. Mon objectif est clair: être une alliée de taille dans la réalisation des projets qui nous tiennent à cœur», a déclaré la candidate libérale pour les élections générales de 2018.

Lors de l’annonce en date du 29 avril, les libéraux présents à l’investiture ont pour leur part rappelé que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour donner les moyens d’investir davantage dans leurs priorités. Ainsi, depuis mai 2014, plus de 238600 emplois ont été créés au Québec, le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois, en plus d’un million de Québécois qui ont trouvé un médecin de famille. À ces priorités s’ajoute une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.

«Mon parcours professionnel dans le domaine des technologies de l’information et des communications me motive à être une actrice de premier plan dans le développement d’un Québec résolument moderne. Conseillère municipale depuis 2013, je sais que l’implication citoyenne permet de faire avancer les dossiers. Si je fais le saut en politique provinciale, c’est pour pousser plus loin mon engagement à travailler, de pair avec tous les partenaires, au bien-être des communautés et à la prospérité économique de l’ensemble du comté de Richmond», a conclu MmeGodbout.