Karine Vallières ne sollicitera pas de nouveau mandat

Comté de Richmond (GCA) – Surprise dans la circonscription provinciale de Richmond, la représentante actuelle Karine Vallières a décidé de quitter la vie politique lors de la tenue du prochain scrutin en octobre prochain. Entrée en politique pour la première fois il y a 6 ans, soit en 2012, afin de représenter les 58637 électeurs du nouveau comté qui venait d’être redécoupé à ce moment, il n’est pas question pour elle, de solliciter un nouveau mandat.

Cette décision serait d’ailleurs mûrement réfléchie, et ce processus de réflexion aurait débuté depuis l’automne dernier. À ce moment Mme Vallières qui s’était fracturé une jambe, avait rapidement pris conscience à la fois de certaines limitations importantes afin de continuer à remplir adéquatement ses engagements et représentations aux quatre coins du vaste comté de près de 2 000 kilomètres carrés, la conciliation famille et les nombreux dossiers et demandes d’aide qui n’arrête jamais d’entrer dans les différents bureaux de la circonscription.

Loin dans sa tête de vouloir se défiler, ou encore, de ne pas oser se représenter lors des prochaines élections, de peur de perdre. Karine Vallières veut résolument passer à quelque chose d’autre, quoi au juste? Elle ne le sait pas encore. Mais ce qu’elle sait absolument présentement, c’est qu’il est plus que temps d’être présente et de s’occuper de ses deux filles qui ont respectivement 13 et 16 ans. J’ai partagé 6 ans de ma vie avec les gens de mon comté, j’ai beaucoup appris de choses, et j’ai également beaucoup donné avec ma façon pour faire les choses concrètement sur le terrain, selon ma vision personnelle de la politique et de ce qu’elle doit être.

Mais pour avoir passé par là quand mon propre père était député du même comté de 1981 à 2012, je sais plus que jamais qu’il faut me retirer maintenant, pour me consacrer davantage à mes filles, et afin de répondre à leurs besoins. Car j’ai moi-même vécu ce qu’elles vivent actuellement.

D’ici aux élections d’octobre prochain, Karine Vallières entend se consacrer tout aussi pleinement et entièrement au service et aux besoins des citoyens du comté de Richmond qui l’a élue. Pour elle, il n’y a aucun doute dans sa tête, elle quittera alors, avec le profond sentiment du devoir pleinement accompli, en ayant réussi à pousser et mener à terme plusieurs dossiers majeurs pour la région.