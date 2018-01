Le ministre Martin Coiteux en visite à St-Camille

St-Camille (GCA) - Lors de sa grande tournée de trois jours en Estrie, M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, et ministre de la Sécurité publique du Québec, a fait une halte de quelques heures, afin de rencontrer les élus et les principaux représentants du monde communautaire de la MRC du Val Saint-François, et de la MRC des Sources, à St-Camille. Il fut notamment question des principales préoccupations des élus municipaux, concernant la vitalité et l’occupation du territoire.

Précisons au départ, que le ministre Coiteux, n’est absolument pas venu faire une quelconque annonce pour le Val Saint-François, ou encore, pour la MRC des Sources. Il a plutôt voulu profiter de son passage en Estrie, afin de venir sonder et consulter une fois de plus, l’ensemble des élus présents qui étaient près de 70 au total. Et particulièrement les préfets Cayer du Val St-François, et Grimard des Sources, afin de se faire rappeler ce que l’on considère toujours comme très prioritaire ici, pour le développement essentiel et actuel du territoire de ses deux grandes régions.

Lors d’une rencontre avec les représentants de la presse, le ministre Coiteux, a dit souhaiter que les différents ministères concernés par la vitalité, le développement et l’occupation du territoire à Québec, s’adapte et s’attarde davantage, afin de mieux comprendre et saisir les enjeux et la réalité propre et particulière de chacune des régions du Québec. Selon le ministre Coiteux, le gouvernement en place, doit être d’abord et avant tout être un partenaire de proximité au cœur des régions. D’ailleurs à ce sujet, il souhaite que ça débouche éventuellement, sur une toute nouvelle stratégie d’occupation des territoires dans les différents ministères à Québec.

Du côté des préfets Cayer du Val St-François, et Grimard des Sources, l’exercice a su démontrer une fois de plus, l’unanimité des élus et des représentants du monde communautaire, et de la très grande cohésion de la région à ce niveau. Une fois de plus, nous avons su tous ensemble, partager nos besoins pour le développement progressiste et essentiel de nos milieux.