Le ministre Heurtel fait halte à Windsor

Windsor (RC) – Dans le cadre de sa tournée régionale en Estrie concernant le Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, David Heurtel, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et député de Viau, David Heurtel, a fait halte à l’hôtel de ville de Windsor en fin de l’après-midi du 20 novembre. Accompagné de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, M.Heurtel a rencontré des propriétaires et représentants d’entreprises et d’organismes à vocation communautaire et socioéconomique implanté dans la MRC du Val-Saint-François.

«L’objectif de cette tournée est de trouver des solutions concrètes et durables pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes immigrantes et issues de la diversité», a expliqué au départ le ministre Heurtel qui s’adressait à une vingtaine d’intervenants. Au fil des années, les pénuries de main-d’œuvre s’additionnent, atteignant un seuil critique. L’immigration est une des solutions concrètes pour régler les problèmes de main-d’œuvre et nous voulons adapter cette solution aux réalités régionales», précise le ministre.

Plusieurs intervenants présents à la rencontre ont fait mention des difficultés actuelles qui s’additionnent. À titre d’exemple, les compagnies de transports sont aux prises avec de sérieux problèmes de main-d’œuvre, surtout du côté des chauffeurs, dont plusieurs veulent privilégier le contexte familial versus les horaires de transport, ce qui cause des difficultés et des pertes de rentabilités. Les difficultés sont aussi présentes pour les organismes qui doivent compter sur des ressources adéquates et nécessaires.

Fait à noter, les MRC de l’Estrie et les acteurs du milieu ont pour mandat de faciliter l’intégration et d’accroître les ressources disponibles, ce qui inclut le territoire de Sherbrooke par rapport à ses propres enjeux.

Cette tournée mènera à la tenue du forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination, qui se tiendra le 5 décembre à Québec. La tournée des régions des ministres David Heurtel et François Blais permettra de nourrir les discussions du forum, dont l’objectif est d’apporter des solutions concrètes aux préoccupations liées à l’emploi, à la formation, à la francisation et à la lutte contre la discrimination, afin de favoriser la pleine participation à la société québécoise des personnes immigrantes et issues de la diversité ethnoculturelle.

Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer, et la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, étaient au nombre des personnes qui ont pu s’entretenir avec le David Heurtel et Karine Vallières.