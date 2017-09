Neuvième Virée solidaire dans Richmond

Val-Saint-François – Québec solidaire du comté de Richmond tiendra pour une 9e édition sa Virée solidaire en guise d’événement carboneutre. À cette occasion, l’invité d’honneur sera le député de Gouin et porte-parole du parti Gabriel Nadeau-Dubois

Des visites et discussions autour des thèmes chers à Québec Solidaire auront lieu au Marché Locavore à Racine (Impact économique d’un marché public); à GLM Mon Safran à Saint-François-Xavier-de-Brompton (Diversification des produits et relève agricole) et à la Boucherie Ferme Saint-Jean à Saint-François (Circuits courts et vente à la ferme.)

Les inscriptions doivent se terminer avant le 17 septembre en communiquant avec Colombe au 819 846-4789, Michel au 819 563-9458 ou en ligne è www.quebecsolidaire.net/instance/richmond.