Antoine Tardif nommé directeur des opérations pour le Québec

Richmond-Arthabaska ‒ Le directeur exécutif du Parti conservateur du Canada, Dustin van Vugt, a procédé en date du 10 juillet à la nomination d’Antoine Tardif au poste de directeur des opérations pour le Québec.

« Antoine est un individu fort apprécié par ses pairs, il se démarque depuis son arrivée à Ottawa avec le député Alain Rayes. Nous sommes persuadés qu’il est la personne toute désignée pour mener notre organisation au Québec en prévision de la prochaine élection », a affirmé M. van Vugt.

Depuis la dernière élection fédérale, M. Tardif occupait les fonctions de directeur exécutif et législatif au sein du bureau du député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. Il avait aussi été le directeur de campagne de ce dernier lors de la cabale électorale de 2015.

Élu maire de la Ville de Daveluyville à l’âge de 23 ans, il était devenu en 2013 l’un des plus jeunes maires de l’histoire du pays à occuper ce poste. Avant d'entreprendre sa carrière politique, il a été gardien de but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour le Titan d’Acadie-Bathurst, les Voltigeurs de Drummondville et les Remparts de Québec.

Il a également un parcours académique diversifié, lui qui détient une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique, un baccalauréat en économie et politique de l’Université McGill et un certificat en ressources humaines de l’Université de Moncton.

Pour le principal intéressé, ce nouvel emploi constitue une opportunité inouïe de bâtir, en compagnie du chef Andrew Scheer, du nouveau lieutenant politique pour le Québec, Alain Rayes, et de la forte équipe de députés du Québec, une organisation solide en vue de la prochaine élection.

« Mon parcours m’a permis de développer des habiletés organisationnelles, politiques et interpersonnelles qui me permettront de performer de belle façon en tant que directeur des opérations pour le Québec. J’en profite pour remercier le Parti conservateur de me faire confiance avec ces nouvelles responsabilités et j’ai bien hâte de relever ce nouveau défi », a conclu Antoine Tardif.