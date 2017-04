Près de 4,4 millions $ pour rénover des écoles de la circonscription de Richmond

Comté de Richmond (RC) – En date du 19 avril, des investissements de 4361129$ ont été retenus pour des travaux de rénovation dans des écoles situées sur le territoire du comté de Richmond. En présence de la députée Karine Vallières, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, et celui de la Culture et des Communications, Luc Fortin, ont annoncé que douze établissements scolaires profiteront de travaux de réparations

Dans la circonscription de Richmond, ce soutien financier se répartit comme suit :

Commission scolaire des Sommets

École de l’Arc-en-Ciel : ajout d’un dispositif anti-refoulement (80 000 $) ;

école de La Passerelle : remplacement du système d’alarme anti-intrusion (176 596 $) ;

école Masson : rénovation des salles de toilettes (200 000 $) ;

école Notre-Dame-de-Lourdes : imperméabilisation et drainage de la fondation (225 000 $) ;

école Notre-Dame-de-Montjoie : ajout d’un dispositif anti-refoulement (17 747 $) ;

école Notre-Dame-du-Sourire : remplacement des revêtements de plancher (150 000 $) ;

• école secondaire de l’Escale : réfection du système de chauffage, imperméabilisation et drainage de la fondation, remplacement d’un chauffe-eau, rénovation des salles de toilettes (1 473 404 $) ;

• école secondaire du Tournesol : imperméabilisation et drainage de la fondation, remplacement d’une tour d’eau (493 849 $).

Commission scolaire Eastern Townships

École St-Francis : remplacement des fenêtres et des portes extérieures (75 000 $) ;

École Richmond Regional High School : réfection du drainage des eaux de surface, réfection de la toiture, rénovation du gymnase (759 371 $).

Commission scolaire de la-Région-de-Sherbrooke

École Alfred-Desrochers : réfection d’un escaliers (50 000 $) ;

école de la Maisonnée : remplacement des fenêtres (660 162 $).

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Pour cette année seulement, l’annonce d’aujourd’hui porte à 1,058G $ le montant annoncé afin de rénover les écoles du Québec (mesure maintien d’actifs) en plus d’un montant de 553M$ permettant de construire de nouvelles écoles (mesure ajout d’espace) dans chacune des régions du Québec.