L’Association du comté de Richmond mène plusieurs dossiers au conseil national du PQ

Comté de Richmond – Le Conseil national du Parti québécois qui se tenait cette fin de semaine à Québec s’est conclu sur une note positive. L’Association de la circonscription de Richmond en a profité pour porter et pousser plusieurs dossiers, dont ceux du Foyer Wales, de l’eau potable et des résidus miniers.

« La situation de la résidence privée Wales Home à Canton de Cleveland commence à être intenable, de déclarer Philippe Pagé, président du PQ de l’Estrie et membre de l’exécutif du comté de Richmond. La résidence a déposé une demande au MSSS afin d’être accréditée comme résidence privée conventionnée. L’accréditation permettrait d’offrir des services de base aux aînés à moindre coût et le Parti québécois va mettre la pression qu’il faut pour que le processus aboutisse. »

Le cas de l’eau contaminée à Val-Joli continue d’inquiéter l’association du PQ de Richmond. Le Conseil national a aussi permis de parler d’un prochain plan de match. « La famille Desrochers-Larochelle et une dizaine d’autre vivent une situation qui n’a juste pas d’allure. Quatre ans sans eau potable, et pas perdu dans le bois, mais à 20 minutes du centre-ville de Sherbrooke! La Municipalité a beau déposer des demandes à différents programmes du MAMOT, le gouvernement doit réaliser qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et agir en conséquence », de sommer Philippe Pagé.

Finalement, l’association régionale appuyée par la circonscription de Richmond a déposé une proposition, demandant à l’aile parlementaire de mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour éliminer toute ambiguïté concernant la valorisation des résidus miniers issus de l’amiante. La proposition a été adoptée par l’ensemble des présidentes et présidents réunis au Conseil national en fin de semaine. « Je suis en contact avec le maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources Hugues Grimard. On s’entend pour dire qu’il faut éliminer toutes les incertitudes. La proposition ajoute donc la voix du PQ à celles qui défendent la diversification économique du coin », de conclure, M. Pagé.