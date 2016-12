La députée Karine Vallières déménage

Danville - Dès le 7 décembre, la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières pourra recevoir les citoyens dans son bureau principal de circonscription, désormais situé au 65, rue Daniel-Johnson à Danville.

«Depuis l’élection d’Émilien Lafrance, le bureau de circonscription de Richmond a toujours été à Danville. Je suis originaire de Danville et je tenais à rester à Danville. Le déménagement est nécessaire à la suite de la vente de l’édifice qui appartient à la Ville de Danville et dans lequel est situé le bureau de comté. J’ai d’ailleurs déployé beaucoup d’efforts afin de réussir à relocaliser le bureau principal à Danville», explique la députée. Afin que les nouveaux locaux soient accessibles le plus rapidement possible, le bureau de comté sera fermé pour le déménagement le vendredi 2 décembre, de même que le lundi 5 décembre et le mardi 6 décembre. Toute l’équipe de la députée s’excuse des inconvénients causés par ces trois jours où ni le téléphone ni Internet ne seront fonctionnels. Mme Vallières en profite pour réitérer aux citoyens qu’outre Danville, il est possible de la rencontrer, sur rendez-vous, aux bureaux satellites de Windsor et de l’arrondissement Rock Forest – Saint-Élie – Deauville.