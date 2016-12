Alain Rayes rencontre les athlètes paralympiques

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a récemment rencontré les athlètes paralympiques Charles Moreau, Guillaume Ouellet et Nicole Clermont à l’occasion d’une réception au Parlement du Canada en l’honneur des athlètes et entraîneurs d’Équipe Canada des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016 à Ottawa.

«Au cours des derniers jeux paralympiques à Rio, j’ai été rivé devant mon écran d’ordinateur pour regarder les prouesses de ces athlètes de ma circonscription. Ce sont de véritables modèles pour la société. De par leur détermination et persévérance, les athlètes paralympiques sont l’exemple parfait de l’expression; quand on veut, on peut Ce fut donc un véritable honneur pour moi de les rencontrer tous ensemble aujourd’hui» a souligné le député.

Rappelons que Nicole Clermont, paracycliste de Saint-Denis-de-Brompton, a pris la 9e place au 3000m et a dû malheureusement abandonner à l’épreuve du 72km en raison d’une chute alors qu’elle se trouvait en 3e place.