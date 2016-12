Alain Rayes satisfait de sa première année à titre de député

Richmond-Arthabaska – Le député du comté de Richmond-Arthabaska termine sa première année de vie politique après six années sur la scène municipale à titre de maire de Victoriaville. Le principal intéressé se dit heureux dans ses nouvelles fonctions et dresse un bilan positif de sa première année en politique fédérale.

« J’ai beaucoup appris au cours de la dernière année et travaillé sur d’importants dossiers qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances dans différents domaines. J’ai également eu la chance d’accompagner, avec les membres de mon équipe, plusieurs citoyens, municipalités, entreprises et organismes dans leurs démarches avec le gouvernement fédéral et cela rend mon travail très valorisant » mentionne M. Rayes.

Affaires parlementaires

En plus d’avoir occupé des fonctions de porte-parole adjoint et d’avoir participé à de nombreuses reprises au Comité spécial sur la réforme électorale, le député a fait son entrée dans les derniers jours au sein du cabinet fantôme. « Je considère cette nomination comme une belle marque de confiance de la part de la chef du Parti, l’honorable Rona Ambrose, a-t-il souligné ». Dans ses différents rôles, le député a multiplié les questions aux ministres concernés lors de la période de questions à la Chambre des communes.

« J’apprécie les responsabilités qui me sont confiées et j’entends être un représentant exemplaire pour ma circonscription ainsi que mon parti. Je ne veux pas être un politicien de l’opposition qui ne fait que critiquer. Au contraire, je mise plutôt sur des interventions qui permettront au gouvernement de prendre les meilleures décisions, dans l’intérêt de tous les Canadiens. Le rôle de l’opposition est important et peut être constructif. C’est ce que je fais et ce que j’entends continuer de faire» ajoute Alain Rayes.

Le député se réjouit également de l’ouverture de son parti sur certains enjeux qui ont autrefois divisé les troupes. Au cours du dernier congrès, les membres ont d’ailleurs voté en faveur d’une motion qui visait à reconnaître le mariage de même sexe. L’accessibilité des députés aux médias a également été grandement améliorée. De plus, lors de nombreux votes, incluant le vote sur l’aide médicale à mourir, les députés conservateurs n’avaient pas à se ranger derrière une ligne de parti et pouvaient donc voter selon leurs propres convictions.

Dossiers chauds de la session parlementaire

Plusieurs dossiers seront suivis de près par Alain Rayes durant la session en cours, dont le litige entourant le bois d’œuvre qui met en péril près de 400 000 emplois, à l’importation de protéines laitières qui fait perdre des millions de dollars au producteur québécois ainsi que les dépenses exagérées du gouvernement.

« Après un an, l’heure des décisions est arrivée pour ce gouvernement. Au-delà de l’image et des consultations, ça prend des actions concrètes pour régler ces problématiques importantes. Les députés libéraux du Québec, et particulièrement les ministres, doivent défendre les intérêts du Québec, mais ils semblent invisibles pour l’instant », a commenté le député.