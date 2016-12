Le gouvernement appuie un projet de 353 000 $ réalisé par Solution Thermo

Danville – La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, Mme Karine Vallières, a annoncé, au nom de la vice‑première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, l’attribution, par l’entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, d’une aide financière de 153 616 $ à Solution Thermo pour la réalisation d’un projet évalué à 353 091 $.

L’appui gouvernemental a notamment permis à l’entreprise de centraliser ses activités, de réduire ses frais de manutention et de transport et de fabriquer ses propres produits grâce à la construction d’une usine et à l’acquisition d’équipements. Un espace consacré à la recherche et au développement de même qu’un centre de formation technique et pratique ont aussi été aménagés.

« Afin de se démarquer et d’assurer leur pérennité, les PME québécoises se doivent d’être encore plus innovantes, productives et compétitives. Solution Thermo est l’une de ces jeunes entreprises en pleine croissance. En ajoutant des services à son offre, elle s’ouvre à d’importantes occasions d’affaires ici, mais aussi dans les régions où son savoir-faire est en grande demande. L’aide accordée lui permettra de poursuivre sur cette lancée fort prometteuse », a déclaré la députée Karine Vallières.