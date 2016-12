QS Richmond salue l’initiative de St-Denis-de-Brompton

Saint-Denis – La députée de Québec solidaire, Françoise David, et de nombreux militants se sont donné rendez-vous le 17 septembre à Saint-Denis-de-Brompton. Ils ont souligné la mobilisation des citoyens de cette municipalité face au recyclage du verre.

« Le verre, qui est récupéré lors des activités de la collecte sélective classique, se brise et se mélange avec les autres matières récupérées, ce qui le rend difficile à recycler. Conséquemment, une grande partie du verre récupéré prend le chemin du site d’enfouissement », rappelle Colombe Landry, co-porte-parole de Québec solidaire Richmond.

Pour éviter le gaspillage et mettre en valeur la ressource, le comité du verre de Saint-Denis met à la disposition des citoyens un conteneur dédié au verre. Grâce à leur initiative, plusieurs tonnes de verre ont été détournées du site d’enfouissement pour être recyclées dans une usine de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Je salue les initiatives de recyclage du verre à Saint-Denis et Racine ainsi que les efforts déployés par l’Opération Verre-Vert et les AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale) de la région. Il est temps que le gouvernement libéral écoute les citoyens et agisse concrètement. Il doit structurer et soutenir davantage le recyclage du verre au Québec pour alléger le fardeau financier des municipalités », a déclaré Colombe Landry.