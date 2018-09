Un message de votre députée

Monsieur Vincent Chénier

Récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles

Monsieur,

Permettez-moi de vous offrir ma plus sincère reconnaissance pour cet hommage qui vous est rendu en raison de votre participation citoyenne dans la communauté de Saint-Denis-de-Brompton.

Que ce soit au sein de l’Association pour la protection du lac Brompton, le Comité consultatif de l’eau, les Sentiers de ski de fond Les Fondeurs et autres, toujours vous vous investissez parce que vous croyez que chacun peut faire cette différence dans sa communauté. Ce partage de vos connaissances et de votre temps assure la solidité et la cohésion des décisions et des actions entre les différents organismes, et c’est tout à votre honneur.

Ce dynamisme, ces capacités à mobiliser et à travailler en partenariat démontrent, tous les jours, ce qui est possible de faire lorsque les forces sont unies.

Une fois de plus, je vous transmets ma plus sincère reconnaissance d’incarner ce sens de la collectivité, et je vous de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre, volet jeunesse,

Karine Vallières