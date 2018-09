Remerciements

J’aimerais remercier Mme Sonia Dionne de l’accueil fait à mon conjoint lors de son entrée à la Résidence Saint-Philippe à Windsor. L’accueil est généreux, souriant et le personnel est attentif et prodigue de très bons soins. Mon conjoint me dit que je suis heureux et qu’il se sent comme à la maison.

Merci aussi à M. Beaudoin pour son soutien et les employés du CLSC pour les soins quand ils venaient à notre domicile. Ils étaient merveilleux.

Merci à tout ce bon et beau monde.

Henriette Saint-Laurent.