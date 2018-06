Merci au Conseil d'Asbestos

Merci aux membres du Conseil de la ville d’Asbestos qui ont souligné mon engagement auprès des citoyens et citoyennes de notre ville depuis presque 60 ans.

Merci surtout à toutes celles et à tous ceux qui m’ont accompagnée au cours de ces années consacrées à la Société d’histoire, à la bibliothèque, au Salon du livre, à la garderie d’entraide. Sans oublier mes amies et amis du Conseil de la Culture, les gens qui ont travaillé à toutes les belles réalisations lors du centenaire de notre ville et les membres des divers comités rattachés au Centre Notre-Dame de l’Enfant de Sherbrooke.

Sans leur amitié, sans leur soutien de tous les instants, on n’aurait pu souligner la journée du 8 mars 2018 en me rendant hommage.

Je crois au passé, au présent et au futur de ma ville d’Asbestos.

Merci encore à toutes et à tous. J’aurais aimé vous nommer, mais vous êtes en si grand nombre que j’aurais eu peur d’en oublier.

Avec toute mon amitié,

Pierrette Martineau Théroux