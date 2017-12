« Le vieux parc » selon M. Alain Gamache

Bonjour M.Gamache. Je voudrais vous faire remarquer que ce «vieux parc» génère plus de 500,000$ dollars en taxe foncière, servant entre autres à couvrir les frais de votre salaire et bénéfice. De plus, n’étant pas résident de la ville, vous ne participez donc pas au remboursement de la dette créée par l’implantation du nouveau parc.

Et que dire de votre sollicitation auprès des industriels existants afin de les relocaliser dans le nouvel emplacement (ce qui est contraire à l’énoncé de principe lors de la création de ce projet par les édiles en place), ce qui créera un manque à gagner, car ceux-ci bénéficieront d’une exemption de taxes foncières pour une période de 5 ans (Profusion), donc une charge additionnelle pour les contribuables qui devront compenser pour ces pertes? De plus, le déplacement d’une industrie d’un parc à l’autre ne génère pas de nouveaux emplois.

Pour terminer, il serait avantageux pour vous de rencontrer cette équipe qui possède une feuille de route impressionnant (Trac record) dans tous les domaines de gestion, car vous savez, sans doute, que les «titres» n’ont pas de valeur que s’ils sont accompagnés de réalisations.

Martial Chamberland, v.-p., CPIZW