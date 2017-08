Un brin d’espoir pour Huye (Rwanda)

À tous ceux et celles qui m’ont encouragé lors de ma première mission à titre de missionnaire laïque dans le district de Huye dans la province sud du Rwanda, je serai de retour dans ce pays du 27 septembre au 24 décembre prochain.

Un grand merci à tous ceux qui me donnent des dons et me consacrent du temps, particulièrement à Johanne Ménard qui m’a aidé à ma cause qui me tient tellement à cœur; à mon époux, Alain Brochu, pour tous les services rendus et l’aide sur Internet; à nos deux enfants, Alex et Rachel Brochu; mes deux familles et toutes les personnes qui m’appuient et m’aident pour ce grand projet. Un grand merci à vous tous, gens de grand cœur!

Le tirage de mes billets de partage aura lieu le dimanche 17 septembre à l’église Sainte-Bibiane de Richmond, à la fin de la messe de 11h.

Je tiens également à remercier sincèrement tous les commerçants de Richmond qui m’encouragent; Sylvie Gosselin de Avon, Johanne Pearson de Coiffure Le Look, Marjolaine Mayette de Spa détente beauté L’Angélique, Gisèle Leclerc de la Boutique Gisèle, Familiprix Philippe Leng, M. et Mme Néron du Restaurant Richmond Pizza, Mélanie Sullivan du Salon de beauté Signé M, Jacques et Johanne de la Fromagerie Campagnard, Manon Morin de Fleuriste Richmond. Manon Martel du Salon de coiffure Excel, Michelle et Manon Nadeau de Papeterie2000 et Natasha Beaudet du Salon de coiffure Fière Allure. C’est grâce à vous tous si j’ai pu faire imprimer mes billets de partage. Merci également du Comité missionnaire de Windsor et Richmond.

Je tiens également à souligner du fond du cœur le maire du Canton de Cleveland, M.Herman Herbers, et tous ces collègues et personnel; depuis le tout début vous croyez en ma cause. Je suis tellement fière de faire partie de cette belle municipalité et de pouvoir y vivre.

Vous tous avez contribué aux dons pour un brin d’espoir auprès des jeunes du district de Huye au Rwanda. Vous êtes vraiment des gens de grand cœur. Si vous avez le temps, ayez des pensées pour moi et pour les enfants de ce pays. Je vous donnerai des nouvelles quand l’occasion sera propice. À bientôt!

Claudette Saint-Hilaire