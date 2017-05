Du remarquable et généreux bénévolat en retard un peu, mais voilà.

Durant le mois de juin 2016, vos marguilliers, René Nicol et Bernard Tremblay, ont gratté et sablé la clôture de bois à l’entrée du cimetière Saint-Philippe de Windsor et M. Antoine Vallières s’est joint à eux pour la peinture afin de lui redonner une propre apparence.

À l’automne 2015, un paroissien de Greenlay nous avait fait remarquer que le calvaire du cimetière Saint-Grégoire de Greenlay était en très piteux état. M. Bernard Tremblay s’est alors chargé de procéder au nettoyage des trois statues et la croix, afin d’enlever au maximum la saleté écaillée. En accord avec le président des marguilliers, M. Gilles Morissette, il fut décidé qu’un bon nettoyage au jet de sable serait de mis pour mieux les restaurer. Au mois de juillet 2016, grâce à la générosité de Messieurs Denis Dion et Shawn Boissonneault, copropriétaires de Location d’Outils Windsor, des échafauds et plateformes ont été fournis ainsi qu’un compresseur servant à l’opération du jet de sable pour effectuer le nettoyage des statues.

Nous voulons souligner également la générosité de M. Maurice Lacroix, propriétaire, et M. Régis Fortier, technicien employé de la compagnie Les Installations Soudins de Greenlay, pour la fourniture de la machine à jet de sable ainsi qu’un marteau piqueur pour réparer les fissures de la base de ciment. Un fait à souligner est la qualité du service de ces deux compagnies impliquées durant les opérations de nettoyage ainsi que leur personnel. Merci à ces généreux donateurs.

Merci également à M. Martial Chamberland pour le prêt de son escabeau à plateforme, soit de l’automne 2015 à juillet 2016, ainsi qu’à M. Marcel Cloutier pour son implication technique.

Merci à Mme Linda Normandin pour les appels téléphoniques qu’elle a faits pour les services requis, à Mme Sylvie Langlois, à Messieurs Andrien Cadorette, Jean-Paul Tanguay, Philippe Messier pour leur aide à monter les échafauds et plateformes et au peinturage de la croix et les 3 statues.

Enfin, un chaleureux merci à toutes ces généreuses personnes pour leur implication au renouveau du calvaire.

Bernard Tremblay, marguillier de la paroisse Saint-Philippe.