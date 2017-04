Remerciements de la présidente de la St-Patrick

Voilà que le mois de mars s’est envolé avec toutes les festivités pour célébrer la fête de la St-Patrick à Richmond. Au nom de notre organisme, je remercie tous ceux qui ont aidé de quelque façon que ce soit à nos activités : le souper de corned-beef, le défilé et le brunch.

De nombreux membres et non-membres ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à la réussite de ces festivités. Pour commémorer le 140e anniversaire, une campagne d’adhésion réussie a été menée, ce qui a entraîné une augmentation de près de 350 membres, y compris les personnes, les familles et les membres à vie.

Merci à tous ceux qui ont soutenu la société et assisté à nos évènements. Nous espérons que vous avez apprécié le «mois vert»!

Ericka Lockwood, présidente de la Société St-Patrick de Richmond et des environs.