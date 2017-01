Honorer 50 ans de grand dévouement à St-Adren de Ham

En 1963, à la demande de son prêtre paroissial, la municipalité de Saint-Adrien-de-Ham construisit une patinoire. Plusieurs enfants, tels que Serge Picard, adoptèrent cet endroit dès le premier hiver. Le patinage sur glace deviendra pour ceux-ci une activité quasi quotidienne! En 1966, cet espace sportif, situé derrière le centre communautaire, frôla la disparition faute de moyens financiers. Monsieur Picard, alors âgé de dix-sept ans, avec l’aide d’autres jeunes bénéficiaires, en prit la responsabilité : il se fit un devoir de faire de cette activité hivernale un incontournable pour les nombreuses et bien peuplées familles adriennoises de l’époque. Quelques années plus tard, en plus de déneiger, d’arroser la glace et de coordonner ses bénévoles aidants, Serge prit sous son aile le commerce d’accommodation qu’hébergeait le gîte pour patineurs. Il s’impliqua aussi envers la jeunesse sportive en l’initiant au hockey, en attachant les patins des jeunes, en les conseillant, en les encourageant et en les soignant. À l’époque, les matchs de hockey inter villages occasionnels attiraient les spectateurs et les fans, créant ainsi des réunions sociales bien enjouées! Cette période apporta un grand bonheur et une grande fierté à Monsieur Picard et ses collaborateurs qui l’accompagnaient dans sa mission. La surface gelée et ses installations furent déménagées et reconstruites en 1986, le but étant de créer un unique site de loisirs incluant un terrain de balle et une patinoire. Ce nouvel emplacement plus au goût du jour, pratique et spacieux, accueille encore de nos jours les adeptes du sport hivernal et Serge est toujours fidèle à son poste!

Après cinq décennies de bons et loyaux services, Monsieur Picard constate aujourd’hui que l’utilisation de ce lieu, autrefois culte, diminue tout comme la démographie. Malgré ce facteur, Serge est encore bien présent dans les souvenirs de tous les résidents et ex-habitants de ce village montagneux. Cet homme doté d’une générosité, d’un grand dévouement et d’une patience sans borne a marqué l’enfance de plusieurs. Sa passion, sa détermination et sa volonté envers cet ovale glacé firent que trois générations collaborèrent avec lui à l’entretien de l’endroit pour lequel il a voué une grande partie de son existence. Pour cela il vous en remercie.

Valérie Picard