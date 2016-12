L’Étincelle en application téléchargeable

Windsor – Suite à la venue de 2 formateurs de Protecmédia durant 6 semaines. L’Étincelle a maintenant exécuté une première étape en vue de la production d’une version tablette de première qualité.

En effet, depuis 4 semaines déjà on peut télécharger sur App Store ou Google Store l’application « Mon Journal local »

Cette application pour mobile (téléphone et tablette) permet de télécharger hebdomadairement une version enrichie de notre Ejournal. En touchant un texte, celui-ci vous apparaît sous une autre forme plus facile à lire. Les textes qui ont une icône orange ont aussi des photos en plus, que la version papier.

L’application « Mon Journal Local » regroupe tous les journaux indépendants membres d’Hebdos Québec qui ont accepté de participer au projet.