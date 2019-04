Canton de Valcourt : les aînés seront consultés

Canton de Valcourt (RC) –Avec l’arrivée récente du printemps, les membres du comité de soutien de la démarche Municipalité Amie des Ainés (MADA) de la Municipalité de Canton de Valcourt ont repris leurs activités en date du 25 mars. Mis en place au cours des derniers mois, le comité est constitué de citoyens et de citoyennes dédiés et motivés. Animés de beaucoup d’enthousiasme, ces personnes travailleront d’ici la fin de la démarche en collaboration avec le conseiller municipal responsable du dossier MADA, Réjean Duchesneau, ainsi que la chargée de projet Nancy Martel.

Un portrait statistique des ainés de la Municipalité de même qu’un inventaire des ressources locales et régionales on été complétés ces dernières semaines. Dans les prochaines semaines, la population des ainés sera appelée à s’exprimer sur ce que cela signifie de vieillir dans leur Municipalité. Une grande participation permettra d’avoir le point de vue de ceux et celles directement concernés : les résidents vieillissant de la Municipalité de Canton de Valcourt.

« Les réponses obtenues joueront un rôle dominant dans l’identification de ce qui est indispensable pour un environnement de vie répondant aux besoins des personnes ainées. Cela permettra de mettre en place les actions nécessaires pour permettre aux résidents et résidentes de vieillir activement et agréablement dans leur milieu », considère Mme Martel.

Le Canton de Valcourt a reçu une aide financière du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la Famille.