Un brunch pour saluer les nouveaux citoyens à Danville

Danville (RL) - Le conseil municipal de la ville de Danville invite toutes les personnes nouvellement établies dans la municipalité depuis le 1er janvier 2018, à un brunch d’accueil amical et entièrement gratuit, qui se tiendra le dimanche 25 novembre de 10h à 12h30, du côté du centre communautaire Mgr Thibault du 51 rue Cleveland.

Selon madame Nathalie Boissé conseillère municipale et coordonnatrice de l’évènement, cette initiative de la ville se veut une occasion magnifique de rencontrer personnellement ses nouveaux concitoyens et qui permettra par le fait même une occasion d’interaction entre eux. «Nous sommes très heureux de lancer cette activité conviviale qui se veut un moment agréable de partage avec la population. Il s’agira du même coup d’une belle opportunité pour le conseil de ville de recueillir les impressions des gens en lien avec leurs premiers mois d’intégration au sein de notre collectivité. Comme il s’agit d’un évènement familial et festif, nous aurons la chance d’avoir sur place un coin pour les tout-petits, comprenant maquillage et ballons ainsi qu’une section de jeux pour les personnes de tous âges.»

Pour participer à l’évènement, les gens sont invités à réserver leurs places avant le mercredi 14 novembre 2018 par courriel à charge.projet@danville.ca ou par téléphone au 819-839-2771 poste29.