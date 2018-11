Ham-Sud lance son programme «Habitation durable»

Ham-Sud (RL) - Le vendredi 5 octobre dernier, la municipalité d’Ham-Sud annonçait par l’entremise de son Maire Serge Bernier, qu’elle emboîtait le pas à la ville de Victoriaville, en officialisant et lançant à son tour le programme de construction-rénovation «Ham-Sud habitation durable». Ce programme vise à encourager les citoyens à faire des choix écologiques et économiques pour leur résidence.

Cette initiative qui a vu le jour à Victoriaville en 2011 et qui comprend maintenant sept autres municipalités telles que: Dixville, Plessisville, Petite Rivière St-François, St-Valérien, Val-David, Varennes et Ham-Sud; consiste en une aide financière par subvention pouvant atteindre 4000$ pour la construction d’une habitation neuve certifiée durable et jusqu’à 2000$ pour la rénovation d’une demeure déjà existante. Il s’agit d’une implication municipale afin d’inciter la population à poser des gestes concrets en matière de réduction écoénergétique, écologique et sain. Un nombre défini de critères sont pris en compte parmi une multitude de possibilités (consommation d’eau, orientation de la maison, durabilité des matériaux, l’optimisation du système de ventilation, etc.) afin d’établir le niveau de certification et de l’aide financière possible. L’admissibilité qui est rétroactive au 1er janvier 2018 permettra vraisemblablement à deux nouvelles constructions en lien avec le projet domiciliaire ¨Au pied du Mont-Ham¨ de recevoir leurs certifications très prochainement.

Avant même l’adoption et la mise en place de ce programme, d’importantes entreprises (fournisseurs, entrepreneurs du domaine de la construction) de la région se sont montrées intéressées à devenir partenaires. Il s’agit de la Caisse Desjardins des Sources, Au pied du Mont-Ham, construction Daniel Bégin, Nature Fibres et de Béton Nova Finis.

Pour les personnes désireuses d’en savoir davantage sur le fonctionnement du programme ainsi que ses critères d’admissibilités, il est possible de communiquer avec les bureaux de la municipalité d’Ham-Sud au 819-877-3258.

Pour de plus amples informations, visitez le www.habitationdurable.com