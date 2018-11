Wotton élit son nouveau Maire

Wotton (RL) - La municipalité de Wotton s’est dotée d’un tout nouveau Maire depuis le vendredi 28 septembre dernier, alors que M. Jocelyn Dion a reçu un vote de confiance important de la part de ses concitoyens en étant élu sans opposition. Ce producteur agricole bien connu dans la région en sera à une toute première expérience en politique municipale, cependant ce nouveau défi ne l’effraie nullement, y voyant plutôt une belle opportunité de servir sa communauté et participer au rayonnement de sa municipalité de façon concrète.

M Dion possède une vaste expérience en matière de gestion puisque. Ce dernier a œuvré pendant plus de 14 ans à titre de président de la Coopérative Pré-Vert, soit de 2004 à 2018. « J’ai eu la surprise d’être abordé par plusieurs concitoyens au cours des derniers mois, qui me témoignaient de leur confiance et valider par le fait même s’il y avait un potentiel intérêt de ma part à les représenter au sein de l’hôtel de ville. Il va sans dire que ces rencontres et discussions m’ont évidemment amené à considérer humblement cette option de manière plus sérieuse dernièrement. Une fois ma décision prise, c’est avec enthousiasme que je plonge dans l’aventure et que j’endosse la responsabilité qui m’est confiée pour les trois prochaines années » de confier le nouveau Maire wottonnais.

Questionné au sujet de sa vision pour la municipalité, Jocelyn Dion nous affirme avoir pour but premier de travailler ardemment avec son équipe afin de ramener la confiance et le plaisir de siéger au sein d’un conseil qui avouons-le, fût particulièrement secoué de turbulences depuis la dernière élection générale du 4 novembre 2017. « Il y aura bien entendu une période d’adaptation pour tout le monde, mais avec le professionnalisme et la compétence de gens en place je ne suis pas inquiet face aux défis qui nous attendent » de conclure l’homme politique.