Nomination d’une nouvelle Directrice générale à St-Camille

St-Camille (GCA) – Le maire Philippe Pagé et les élus de la municipalité viennent de faire connaitre le nom de la personne qui occupera désormais les fonctions à la direction générale. Il s’agit de MmeJulie Vaillancourt, qui dans le cadre de ses nouvelles activités, devra accompagner le conseil municipal dans l’exercice de ses compétences et l’application de ses responsabilités. Elle occupera ce poste à compter du 1er octobre.

«Par sa maitrise actuelle des dossiers du monde municipal, son excellente connaissance du milieu de la MRC des Sources, et sa motivation profonde à faire une différence dans sa nouvelle communauté d’adoption, MmeVaillancourt a su se démarquer des autres candidats pour le poste. De plus, l’entrevue a aussi mis en évidence son remarquable leadership, son empathie, sa capacité à gérer le stress et ses aptitudes pour la gestion des ressources humaines», de préciser le maire Philippe Pagé.

Âgée de 31 ans et native de Wotton, municipalité où elle demeure, MmeVaillancourt a une formation en administration et elle évolue dans le monde municipal depuis près de 10 ans. Elle a d’abord occupé le poste de commis au budget à la Ville de Sherbrooke de 2010 à 2015, puis celui de secrétaire-trésorière adjointe à la municipalité de Wotton de 2015 à aujourd’hui.