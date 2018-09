Un samedi rencontre avec le maire de Danville

Danville (GCA) – Quelque 20 personnes ont participé lors du dernier week-end, à cette rencontre citoyenne pour donner suite à l’invitation du maire Michel Plourde. Cette rencontre se tenait au Centre communautaire Mgr Thibault, et avait pour thème: Est-ce que la Ville de Danville devrait investir un montant de 100000$ dans la promotion et le développement commercial et industriel de sa ville, à partir du prochain budget?

Au préalable, un sondage avait été tenu, à partir des différentes plateformes de la ville sur les médias sociaux. Quelque 96 personnes ont alors répondu aux 3 questions du sondage en ligne. À savoir: êtes-vous d’accord avec ce type d’investissement? Si oui, de quelle façon souhaiteriez-vous réaliser cet investissement? Augmentation de taxes? Pris à partir du budget annuel? Ou encore une combinaison augmentation des taxes et en prendre une autre partie à même le budget annuel? La dernière question portait sur quel poste budgétaire devrait être diminué, si les gens avaient répondu prendre le montant à partir du budget actuel.

Lors de cette rencontre de consultation populaire, chaque participant a reçu une copie du sondage en ligne et du pourcentage des réponses à chacune des questions. Après avoir expliqué le pourquoi et le sens de la démarche de consultation-discussion populaire, les 20 participants ont été divisés dans 3 groupes de travail.

Au retour chaque table a fait connaitre son point de vue sur le sujet, en plus d’apporter au besoin les clarifications nécessaires à ses réponses. Ainsi une première table était d’accord pour un investissement de 50000$, tout en maintenant le cap cependant sur la promotion des différents attraits touristiques. La deuxième table de son côté est d’accord avec un 100000$ sur 3 ans, mais avec une légère augmentation annuelle de 4 cents du 100$ d’évaluation foncière. Et la troisième table avait une vision globale ou il faut monter les taxes, tout en compressant certains postes budgétaires. Pour l’ensemble des participants, s’il n’y a pas de nouvelles entrées d’argent, il n’y aura pas de grandes possibilités pour de nouveaux développements.