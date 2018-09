Élections 2018 : Les priorités du maire Beauchemin pour les candidat(e)s du comté de Richmond

Saint-Denis – Dans le cadre de la campagne électorale provinciale, le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Jean-Luc Beauchemin, a dressé une liste de priorités qu’il entend soumettre aux candidats du comté de Richmond.

En date du 5 septembre, le maire a désigné cinq volets regroupant la sécurité publique, la protection de l’environnement, la mise à niveau des infrastructures routières, l’agrandissement de l’école et l’ajout d’équipements sont au cœur de ses préoccupations.

Sécurité publique

Ayant participé au projet de construction du nouveau poste de la Sûreté du Québec, M.Beauchemin et ses collaborateurs du CSP attendent avec impatience que les fonds soient débloqués pour permettre sa concrétisation à Windsor, alors que la décision finale était prise par le Conseil des maires de la MRC du Val-Saint-François, il y a maintenant deux ans.

Rappelons que ce déménagement permettra à la SQ de répondre plus facilement à la population et de faciliter la division de ses troupes. Le besoin se faisait sentir depuis plusieurs années.

Protection de l’environnement

Le maire rappelle que le projet de réseaux d’égouts et d’aqueduc permettant de desservir les secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais est toujours prioritaire, tant d’un point de vue environnemental qu’économique. Les pourparlers se poursuivent avec le ministère des Affaires municipales afin de déterminer le montant de la subvention qui sera accordé à la municipalité. Le maire déplore que les considérations environnementales ne soient pas prises en compte dans le calcul.

Les critères ne tiennent pas compte de la réalité de Saint-Denis-de-Brompton qui possède un territoire atypique, avec une majorité de résidences situées en bordure des lacs, en dehors du périmètre urbain et sur des terrains qui sont trop petits pour rendre les installations septiques conformes à la loi. Selon lui, il serait de bon ton que le MAMOT discute avec le ministère de l’Environnement qui, de son côté, presse la municipalité à mettre en place des mesures pour lutter contre les algues bleu vert et les espèces exotiques envahissantes qui menacent les lacs et cours d’eau.

Infrastructures routières

Saint-Denis sera confronté au cours des prochaines années à investir massivement dans ses infrastructures routières, alors que plusieurs chemins et rues nécessiteront des travaux de réfection. Avec le réchauffement climatique, on vit de plus en plus d’épisodes de pluie en hiver, quand les infrastructures sont gelées et peinent à évacuer les eaux.

Nous devrons donc réaliser plusieurs chantiers pour assurer la sécurité de nos résidents et des automobilistes.

Subventions pour l’école et aménagements communautaires

Le maire relate que la municipalité vit une importante croissance démographique et des besoins pressants d’espace se font sentir à l’école Jardin-des-Lacs. L’agrandissement de l’école demeure un enjeu de taille pour notre communauté.

L’ajout d’un gymnase et de locaux à caractère communautaire, en partenariat avec la municipalité, permettrait d’offrir aux Saint-Denisiens accès à des infrastructures de qualité et de promouvoir un mode de vie actif, dans un milieu de vie accueillant et attrayant.

«Tous les candidats et candidates qui se lancent dans la course électorale méritent notre reconnaissance; je salue leur implication et leur grand dévouement pour leur communauté. Ce que je souhaite pour les citoyens de Saint-Denis-de-Brompton, c’est un député ou une députée qui saura défendre leurs intérêts avec ferveur, peu importe son appartenance, politique», mentionne Jean-Luc Beauchemin.