Un grand succès pour la première édition du Tournoi de golf des Maires au profit des jeunes

Richmond (RC) – La première édition du Tournoi de golf des Maires de la grande région de Richmond avait lieu le vendredi 17 août, incluant par la suite le souper-bénéfice qui se tenait au Centre communautaire de Richmond. L’évènement avait pour objectif d’amasser des fonds pour les organismes jeunesse de la région regroupant Richmond, les cantons de Cleveland et Melbourne, Kingsbury et Ulverton.

Grâce aux participants et aux généreux donateurs, un montant de 6000$ sera remis à différents organismes jeunesse de la région. Il s’agit du club de patinage artistique des Tourbillons, de l’Association du hockey mineur de Richmond, du club de soccer du Celtic et des Scouts de la région. Plus de 84 golfeurs étaient de la partie lors de cette belle journée. Pour la soirée, les organisateurs ont reçu plus de 115 invités. Plusieurs prix ont été remis et la bonne humeur ainsi que la détente étaient au rendez-vous.

Le comité chapeauté par les maires était appuyé par Michel Lacroix, Marcel Thibault et François Dumas qui ont permis de mettre sur pied l’évènement. Le tournoi avait lieu au Club de golf Richmond-Melbourne avec des départs en avant-midi et en après-midi durant lesquels la température était agréable avec à peine quelques ondées rafraichissantes. Quant au souper et la soirée au centre communautaire, le repas de Traiteur Helen Catering a été apprécié des convives. Par ailleurs, Marie-Andrée Ménard était aux communications, à la fois au tournoi de golf et au repas.

Des participants et du financement

«Les participants sont venus de partout aux alentours et dans la grande région de Richmond, des autres territoires de la MRC du Val-Saint-François et aussi de Magog, Drummondville et Sherbrooke», retiennent à la fois les maires de la grande région de Richmond, Bertrand Ménard (Richmond), Herman Herbers (Cleveland), James Johnston (Melbourne). Les maires de Kingsbury et Ulverton ne pouvaient cependant être sur place.

Accompagnés de proches, amis et conseillers municipaux, des maires du Val-Saint-François étaient aussi sur place dont le préfet de la MRC et maire de Stoke, Luc Cayer; la mairesse de Windsor, Sylvie Bruneau et les maires de Maricourt, Robert Ledoux; de Racine, Christian Massé; de Saint-Denis, Jean-Luc Beauchemin, de Val-Joli, Rolland Camiré et de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Louis Coutu.

Les organisateurs tiennent à souligner l’apport des commanditaires qui ont financé l’évènement: Caisse Desjardins du Val-Saint-François, Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond, Excavation Richmond, Exo-S, EXP Ingénieurs, Futur Carb, Herwood, J.N. Auto, Laforest Aqua Nova, Pharmacie Familiprix Philippe Leng, Produits Hevea, Radio 99.3, Service de sécurité d’incendie de la région de Richmond, Tee Brook Farm Senc, Timber Mart Gabriel Couture et Fils, Toyota Richmond et Usinatech.