Départ de la directrice générale de St-Camille

St-Camille (GCA) – En fonction à titre de directrice générale depuis trois ans et demi, MmeJocelyne Corriveau, quittera ses fonctions à compter du 31 août prochain. Dans son mot d’explication qui a été expédié à tous les citoyens de St-Camille, MmeCorriveau fait part entre autres des exigences sans cesse croissantes qui relèvent du bureau de la direction générale d’une municipalité. Cela exige par le fait même, une présence toujours plus grande et de très nombreuses heures de pleines disponibilités afin de remplir les exigences de la fonction.

«Depuis plusieurs années, je roule sur l’autoroute de la vie à grande vitesse et aujourd’hui j’ai décidé de prendre la bretelle de sortie, pour ralentir et prendre le temps d’admirer et apprécier davantage tous les petits et grands bonheurs qui m’entourent. Je ne sais pas exactement où cela va me conduire, mais je fais confiance à la vie», de préciser, MmeCorriveau, dans sa missive aux citoyens de St-Camille.

De son côté le maire Philippe Pagé, n’a pas tardé à réagir, en soulignant le travail accompli par MmeCorriveau, et les qualités exceptionnelles de celle-ci. «C’est avec le cœur gros que le conseil municipal a adopté la résolution qui entérinait le départ volontaire de notre directrice générale».

«Sa présence, son énergie, son temps (qu’elle a donné sans compter), ses compétences et sa bonne humeur sont des éléments qui resteront gravés dans la mémoire de tous les citoyens de notre village. Chaque jour, elle a donné que le meilleur d’elle-même pour son monde, pour notre monde. Je suis certain de parler au nom de tous en lui disant qu’elle nous manquera» de renchérir le maire Philippe Pagé.