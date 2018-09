Carrefour action municipale décerne des prix à deux municipalités des Sources

Danville (GCA) – C’est dans le cadre de son 30e congrès annuel qui se tenait à Montréal, que Carrefour action municipale et famille du Québec, un acteur majeur dans la création et la mise en œuvre de politiques familiales municipales, vient de décerner des prix à St-Rémi-de-Tingwick, et Danville, dans la catégorie des villes de moins de 10000 personnes, pour des initiatives dites porteuses pour la collectivité.

D’abord à Saint-Rémi-de-Tingwick, le projet retenu représente un soutien important aux familles, par le biais de «Parcs aménagés pour les familles, les aînés et les enfants».

Avec la création de parcs aménagés pour tous les âges, cette municipalité de 465 habitants souhaitait encourager et valoriser les saines habitudes de vie. Deux aires de jeux de pétanques, une aire de jeux de marelle extérieure, des sentiers pédestres, la modernisation des modules de jeux, la réfection de la patinoire avec de nouvelles bandes sont des exemples concrets de l’amélioration et de la revitalisation de leurs parcs. Carrefour action municipale et famille du Québec, a tenu à souligner l’effort constant de la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, dans l’aménagement de parcs pour tous leurs citoyens, des tout petit aux aînés.

De son côté Danville, c’est particulièrement illustré pour sa cuisine intergénérationnelle. La municipalité a favorisé le développement des liens entre les générations, en incluant des activités qui permettent la rencontre de citoyens de différents âges. Suite à une subvention obtenue par le programme Nouveaux Horizons en 2016, cette municipalité a décidé de rénover la cuisine située dans son centre communautaire, afin de pouvoir en faire une cuisine intergénérationnelle. La municipalité a su créer un partenariat avec le Cercle des Fermières, la Maison des Familles et la MRC, afin de réaliser des ateliers de cuisines intergénérationnelles toutes les saisons en abordant différents thèmes.