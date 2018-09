France Lavertu : l’engagement d’une directrice municipale honorée par l’ADMQ

Saint-Claude (RC) – France Lavertu, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Claude, a vu ses années d’engagement récompensées lors du 79e congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), qui s’est déroulé du 13 au 15 juin au Centre des congrès de Québec. Cet engagement, qui regroupe 25 années consécutives lui a valu une montre remise lors du congrès.

Très fiers pour leur collègue, le maire de Saint-Claude et les membres du conseil municipal ont immédiatement inscrit la première minute de la séance régulière du lundi 2 juillet à l’honneur de MmeLavertu. «Nous sommes très fiers pour notre collègue qui a toujours été une personne intègre», considère le maire Hervé Provencher ainsi que ses collègues et le personnel de la Municipalité.

À l’intégrité peuvent aussi facilement s’ajouter la bonne humeur et l’ouverture auprès de sa communauté. «J’aime mon travail à la Municipalité, mais c’est aussi important pour moi de m’impliquer auprès de ma communauté, qui me tient à cœur. Je pense à la fête foraine, aux activités pour les enfants de notre école et du service de garde, du Bison en fête, de la pêche, des Plaisirs d’hiver et bien d’autres évènements qui font en sorte qu’on soit bien chez soi et aussi au travail», considère France Lavertu, qui est la mère d’un adolescent et un jeune adulte.

Suite à ses études en technique administrative et en comptabilité, MmeLavertu a commencé à la Municipalité Saint-Claude comme secrétaire et trésorière en 1993, dont la désignation sera ensuite celle de la direction générale et secrétaire-trésorière selon le code municipal en vigueur au Québec, incluant divers aspects de la gestion. Au fil des ans, elle a poursuivi ses stages afin d’être à jour dans son domaine d’activités.

«Je suis aussi très fière de constater que j’étais la seule directrice générale à être récompensée, ce qui m’incite à souligner celles qui ont auparavant reçu cet honneur et à celles qui auront aussi l’occasion de signaler leurs efforts. Quant à moi, je suis prête encore pour une dizaine d’années puisque j’apprécie mon travail et ma municipalité.