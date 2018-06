Quelques nouvelles en provenance de St-Camille

St-Camille (PP/GCA) – Secteur des transports, la municipalité a récemment mise à jour son plan «amie des aînés» (MADA), qui a permis d’identifier des correctifs à apporter en matière de transport et d’infrastructure. Ainsi la municipalité de St-Camille va déposer sous peu une demande au Programme d’infrastructure Québec-Municipalité afin d’obtenir une assistance financière.

Des changements devront être faits au niveau de la réfection des trottoirs de la rue Desrivières, soit du carrefour du village vers Dudswell. On devra également apporter certains correctifs aux trottoirs de la rue Miquelon en partant du carrefour du village vers Stoke. De plus, il faudra procéder à l’aménagement de deux traverses piétonnières avec des avancées de trottoirs face aux deux entrées du sentier familial.

Pour le maire Philippe Pagé, le tout a pour seul but d’augmenter la qualité de vie de ses citoyens. Selon lui, si le ministère des Affaires municipales accepte d’aller de l’avant avec cette demande, cela représenterait 80% des coûts du projet.

Cette fois côté culture, des projets communautaires susceptibles de recevoir une aide financière dans le cadre de «l’Entente culturelle», ont été sélectionnés et entérinés lors des récents travaux du conseil municipal. C’est ainsi qu’un montant de 8 500$ sera distribué dans la collectivité, à différents organismes pour les projets suivants:

L’Académie de musique ancienne de «Boulv’Art» Saint-Camille recevra un montant de 3 750$; Les aînés de Saint-Camille et leurs petits-enfants dessinent ensemble de Madeline Deriaz, recevront de leur côté un montant de 1 650$; Romans graphiques et l’atelier d’écriture de la Bibliothèque de Saint-Camille touchera quant à elle une somme de 2 500$, et Échange jeunesse 12-14 ans et la nation Waban-Aki des Productions Paysages éclatés, une somme de 600$.

M.Pagé nous mentionnait que plusieurs organismes du milieu ont été déposés des demandes dans le cadre de l’Entente culturelle, et que tous ont vraiment travaillé fort pour présenter des projets assez enrichissants pour la communauté.