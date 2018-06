Saint-François : travaux pour l’égout pluvial

Saint-François (RC) – Des travaux de voiries ont débuté le 30 avril sur la rue de l’Église à Saint-François-Xavier-de-Brompton à partir de l’intersection de la rue Principale (route249) jusqu’au ruisseau Frappier. Le chantier a pour but d’installer les formes et tuyaux pour le réseau de l’égout pluvial, de refaire le trottoir qui sera un peu plus large et d’asphalter la rue.

Suite à l’étape des soumissions en février, le conseil municipal a retenu en mars dernier l’entreprise TGC située à Sherbrooke. D’un montant de 1200000M$, il s’agit pour la Municipalité d’une étape importante qui, entre autres, permettra d’améliorer la circulation des piétons.

La finalité des travaux est prévue pour six semaines, en tenant compte toutefois de la température et d’inconvénients.