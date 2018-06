Ham-Sud joint le mouvement Habitation durable

Ham-Sud, (MPD/GCA) - C’est en présence du maire de Victoriaville, André Bellavance, que le maire de Ham-Sud, Serge Bernier, a officialisé l’entente d’implantation du programme Ham-Sud Habitation durable dans sa municipalité. Ce projet d’aide financière en matière de construction et de rénovation vise à rendre plus simple et accessible le choix d’une construction ou de rénovations plus écologiques et écoénergétiques.

«Ce programme s’inscrit dans l’engagement du Conseil municipal à développer la municipalité de façon durable et intelligente», souligne M.Bernier. Avec ce programme, nous serons en mesure d’offrir un incitatif supplémentaire aux gens désirant s’installer sur le territoire, tout en permettant à nos citoyennes et citoyens la possibilité d’effectuer des rénovations.

Une habitation durable se dit d’une maison respectueuse de l’environnement par sa construction, son orientation, sa localisation et son utilisation. Ladite maison consomme moins d’eau et permet au propriétaire de réduire sa facture d’électricité de 25%.

Ham-Sud devient ainsi la 8e municipalité à joindre ce programme de subvention et d’attestation Habitation durable, développé en 2011 par la Ville de Victoriaville. À ce jour, plus de 315 nouvelles constructions durables ont été bâties sur le territoire de Victoriaville, à ces données s’ajoute plus de 830 projets de rénovation durable.