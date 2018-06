Consultation populaire à Richmond le 22 avril prochain

Richmond – La population de Richmond est invitée à prendre part à une vaste consultation populaire afin de déterminer les actions qu’elle juge prioritaires pour les prochaines années.

«Cette consultation est l’occasion pour la population de s’exprimer sur divers thèmes et d’en dégager les actions qu’elle souhaite voir se réaliser au cours des prochaines années. Les thèmes que nous allons aborder portent sur le développement économique, la main-d’œuvre, jeunes et famille, culture et tourisme, santé, loisirs et infrastructures», précise le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

À l’issue de la rencontre, qui se tiendra le dimanche 22 avril prochain de 13h à 16h au centre Sainte-Famille, des priorités seront identifiées et des comités seront formés afin d’assurer un suivi de la démarche pour les quatre prochaines années.

«Nous souhaitons que les gens s’impliquent et participent en grand nombre, c’est ce qui assurera le succès de cette importante démarche, souligne le maire de Richmond. Les participants seront aussi sensibilisés au fait que les priorités ne seront peut-être pas réalisées dans l’ordre souhaité puisqu’il faudra aussi tenir compte des capacités budgétaires et des lois et règlements qui nous gouvernent, mais nous ferons l’impossible pour qu’un maximum d’actions soit enclenché dès la présente année», soutient M.Ménard.

Les gens qui participeront à la rencontre seront invités à prendre part à des comités de suivis qui assureront l’avancement des priorités retenues. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre, un service d’animation sera offert gratuitement pour les enfants de 5 à 12 ans.