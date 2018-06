Simon Chênevert nouveau représentant au siège numéro 3 à Danville

Danville (GCA) – C’est au terme d’une campagne qui aura duré quelques semaines que le nouveau venu dans l’arène politique municipale n’a pas tardé à faire son entrée à l’hôtel de ville dès lundi soir, avec ses nouveaux collègues pour un comité de travail.

Rencontré dans les toutes premières minutes qui ont suivi sa victoire, M.Chênevert, était à la fois surpris et manifestement heureux de constater que 678 personnes, sur une possibilité de 3127 électeurs, soit 21.6% des citoyens, se sont déplacées pour une partielle. L’élu de 26 ans, entend donc travailler très fort afin de représenter dignement les gens qui lui ont fait pleinement confiance, en plus de lui donner cette chance comme nouveau venu dans le monde de la politique municipale.

Pour Simon Chênevert, il sera primordial de consacrer le temps et l’effort nécessaire pour bien connaitre et étudier ses dossiers, afin de prendre les meilleures décisions possible, pour le bien-être et le mieux-être des gens qu’il est appelé à représenter durant son terme de 4 ans. Il se dit toujours surpris et très fier de cette grande confiance que les gens viennent de lui accorder à de son âge.

M.Chênevert mentionnait également qu’au début de sa campagne, soit quelques jours après le dépôt de sa candidature, il avait eu la chance de croiser M.Réginald Couture, qui fut pour lui un «mentor exceptionnel» fort inspirant tout au long de sa campagne. Il a également apprécié les moments particuliers de rencontres qu’il a pu avoir avec les gens, car pour lui ce fut justement des moments privilégiés d’échanges d’idées.

Rappelons les résultats du vote de cette partielle au siège # 3: 169 voix à M.Christian Perreault (soit 24.93% du suffrage), 172 voix à M.Alain Caron (soit 25.37% du suffrage), et 332 voix à M.Simon Chênevert (soit 48.97% du suffrage).