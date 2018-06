Lancement du Plan stratégique en développement durable

Stoke (RC) – Lors de la soirée reconnaissance des bénévoles de Stoke qui aura lieu au centre communautaire le vendredi 13 avril prochain, le Plan stratégique en développement durable2018-2038 de la Municipalité de Stoke sera dévoilé en présence des convives, invités et élus municipaux. Il s’agit d’une grande première pour la MRC du Val Saint-François à laquelle s’ajoute le lancement du vidéoclip «Les gens de chez nous», un projet rassembleur servant de signature culturelle pour Stoke (voir deuxième article).

À L’été 2016, la Municipalité a amorcé une planification stratégique en mettant sur pied un comité pilote sous l’égide de la firme Addere Service-conseil.

À chaque période de deux ans, le plan d’action sera mis à jour afin d’atteindre des résultats mesurables et de fixer de nouvelles cibles concrètes, et ce à partir des six axes retenus:

• Assurer des pratiques de gestion saine et écoresponsable au cœur de l’appareil municipal;

• miser sur des projets rassembleurs et formateurs pour le bien-être, la santé et la culture auprès de la population;

• favoriser l’exploitation durable du territoire agricole et forestier;

• opter pour des infrastructures durables et sécuritaires;

• préserver et mettre en valeur les ressources et milieux naturels;

• développer et valoriser une économie locale durable et dynamique.

Ainsi, la Municipalité est fière de donner tout son sens à sa devise, «Stoke, c’est bon d’y vivre».