Christian Perreault candidat à l’élection partielle de Danville

Danville (GCA) – Christian Perreault est le troisième candidat à la partielle du dimanche 15 avril prochain au siège numéro 3. Natif de Montréal, M.Perreault est âgé de 39 ans, graduellement il s’est établi à Danville avec son épouse et ses deux enfants depuis 2011, avant de choisir d’y résider en permanence depuis 2014. Il a lui-même fondé son entreprise (Microcom) dès l’âge de 16 ans, avant d’aller étudier à l’UQAM en administration. Présentement, il dirige une équipe d’une vingtaine de personnes, qui est davantage spécialisée en développement des ressources, des stratégies et de la gestion des technologies.

De 2010 à 2016, il a siégé sur le CA des scouts du Canada, dont 2 ans à titre de Commissaire national, ce qui l’a mené à la gestion de plusieurs milliers de bénévoles, des budgets de l’ordre de plusieurs millions de dollars, des relations courantes avec le monde municipale, provinciale et fédéral.

Depuis qu’il est à Danville, il s’est impliqué avec un CPE, le Centre d’Action Bénévole d’Asbestos, la Mante du Carré, et depuis 4 ans, sur le Comité touristique de la MRC des Sources, dont il est le président depuis les deux dernières années.

La gestion, l’administration, la logistique, les relations humaines, la technologie, la nature, la santé et l’agriculture sont les domaines qui le passionnent le plus, et c’est d’ailleurs l’une des motivations qui le poussent à se présenter sur le conseil municipal. Il dit vouloir apporter sa contribution dans son domaine de spécialité en technologie. Il est d’ailleurs très heureux de constater que Danville s’est récemment doté d’un comité numérique, car il y a beaucoup de choses où la technologie pourrait être fort utile selon lui.

«Pour moi, je crois que ce qui est le plus important pour les citoyens, c’est d’avoir accès à l’équipe municipale afin de pouvoir parler d’une situation problématique, d’une inquiétude, d’un projet ou d’une idée, de se sentir écouter», de rajouter M.Perreault. Ensuite de recevoir l’information demandée ou la réponse dans un délai raisonnable. Il est primordial pour les citoyens, de constater que l’équipe est animée par des valeurs positives, et agit dans l’intérêt de l’ensemble de la communauté.