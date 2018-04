Simon Chenevert candidat au siège no 3 à Danville

Danville (GCA) – Simon Chênevert, est l’un des 3 candidats à l'élection partielle à Danville, le dimanche 15 avril prochain. Simon Chênevert, 26 ans et marié depuis 4 ans avec une fille de la place. Il a une vision d’avenir sur le potentiel de développement de sa ville natale.

Il est actuellement vice-président au sein de l’entreprise familiale « Les Monuments de l’Or Blanc », qui sont en plein essor. M. Chênevert se dit un très grand passionné de tout ce qu’il touche dans la vie. De nature fonceur et déterminé, il est résolu une fois élu, à travailler très fort avec ses collègues, pour ajouter son point de vue et sa vision des choses, afin de pousser encore plus loin, les projets.

M. Chênevert se dit d’abord un homme à l’écoute des gens, afin de bien cerner et saisir avec eux, leurs vrais besoins. D’ailleurs il entend bien agir de la même façon avec les citoyens qu’il représentera une fois élu. Impliqué activement depuis plusieurs années déjà, dans le développement de l’entreprise familiale, avec son père et sa mère, ainsi que ses deux autres frères, M. Chênevert a des valeurs familiales profondes et bien enracinées. C’est un travailleur tenace, qui ne compte jamais son temps, et met l’énergie nécessaire afin d’atteindre ses objectifs, même s’il faut mettre deux fois plus de temps pour atteindre ladite cible.

Chaque expérience de vie, même si elle n’est pas toujours une réussite au premier coup, est une chance et un enrichissement personnel, en plus d’être une leçon de vie. Il faut savoir en retirer un enseignement utile, pour refaire ses classes et ainsi mieux se préparer pour essayer à nouveau.

Nous avons cette chance d’avoir une ville merveilleuse et tellement unique à la fois, Il nous faut savoir l’apprécier tout en protégeant et préservant l’essentiel de celle-ci. Il faut également l’aider à profiter économiquement, afin qu’elle devienne ce qu’elle doit être pour sa communauté. Je rêve pour faire progresser ma ville natale, mais je suis également très pragmatique.