Élection partielle à Danville le dimanche le 15 avril

Danville (GCA) - M.Alain Caron vient de déposer sa candidature hier mardi, afin de briguer les suffrages lors de cette partielle. Rappelons que celui-ci s’était présenté aux élections de novembre dernier pour le siège numéro5, et qu’il a été défait à ce moment, par M.Daniel Pitre, qui a obtenu 970 votes contre 492 votes pour M.Caron.

Fort de cette première expérience en novembre dernier, plus que jamais et fort déterminé, M.Caron dit souhaiter avoir cette chance et ce privilège de pouvoir servir la population avec disponibilité, rigueur et transparence. De plus, il veut être à l’écoute et au service des citoyens du siège numéro3 pour lequel il sollicite un mandat. Diplômé du Collège de Sherbrooke en gestion de l’information et des hautes études commerciales, et du leadership organisationnel. Il a principalement mené sa carrière dans des entreprises comme Gaz Métro, Télé-Québec, alimentation Métro, UAP/NAPA, Le Groupe Médicus, Le Barreau du Québec et présentement la BDC.

M.Caron, souhaite un développement économique en harmonie avec le désir de sa population, son environnement et son caractère patrimonial particulier. Selon lui, il possède le leadership et l’énergie nécessaire afin de porter les dossiers à terme, en proposant des idées et des solutions novatrices. D’autre part, M.Caron possède une solide formation dans les mesures d’urgence, acquise au moment de son passage chez Gaz Métro, ce qui pourrait être un atout fort important au niveau du conseil de ville.