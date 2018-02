69 naissances célébrées dans le cadre de la Fête des nouveau-nés

Windsor – C’est le dimanche 21 janvier qu’avait lieu la fête des nouveau-nés regroupant les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Windsor soulignant la naissance ou l’adoption d’un enfant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. C’est 68 familles qui se sont inscrites au programme de soutien aux familles offert par les trois municipalités.

Regroupées à salle des Chevaliers de Colomb, les familles ont partagé de bons moments en plus de recevoir un soutien monétaire ainsi qu’un sac-cadeau rempli de présents offerts en collaboration avec les partenaires et commerces. Jeux, gonflables, maquilleuse, sculptrice de ballon, coloriages, espace de psychomotricité, exposants et photographe professionnel étaient réunis pour s’assurer que les familles aient droit à un bel après-midi.

Parmi les 68 familles inscrites cette année, trois familles célébraient la venue d’un cinquième enfant et une famille de six enfants dont les petits derniers sont un couple de jumeaux. Le Comité de la famille et des aînés, la mairesse Sylvie Bureau, les maires Rolland Camiré et Gérard Messier, les conseillers municipaux tiennent à souligner la présence de toutes les familles et leur souhaiter le plus grand des bonheurs avec la venue de leur petit bébé.