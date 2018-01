Le maire de St-Camille pratique avec ses pompiers

St-Camille (GCA) - Dimanche dernier Philippe Pagé, maire de St-Camille, a été initié au rudiment du métier de pompier dans sa municipalité. C’est ainsi que celui-ci a pris part à la pratique régulière du département, afin de bien saisir certains des aspects particuliers de cette profession. Invité par le Chef de la brigade de St-Camille, M. Adrien Beaudoin, le maire Pagé a immédiatement accepté de relever le défi qui l’attendait sur place.

D’ailleurs au sortir de l’exercice simulée d’un parcours complet de plusieurs bonnes minutes « fort accidenté d’obstacles », avec une visière de l’appareil respiratoire complètement obstruée afin de simuler le plus possible la fumée, celui-ci a été fort impressionné du travail que doive parfois effectuer les pompiers dans la fumée. De plus monsieur Pagé, a trouvé que c’était quelque chose que d’endosser au complet le vêtement de protection du pompier (bunker), en plus de l’appareil respiratoire sur le dos, et que c’était très lourd et exigeant par moment.

Au terme de cette pratique qu’il a trouvé très constructive, il s’est dit très heureux de pouvoir maintenant mieux comprendre et saisir la réalité propre et les besoins des pompiers, et en particulier de ceux de sa communauté. Il a d’ailleurs félicité le Chef Beaudoin et l’officier Toni Marcotte, pour la qualité remarquable de leurs implications dans la brigade.