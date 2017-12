La MRC du Val-Saint-François change son image

Richmond – La Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François a dévoilé le 12 décembre sa nouvelle image de marque en présence des partenaires municipaux, des gens d’affaires et des organismes de la région. Les travaux ont été réalisés en collaboration avec la firme CIBLE et l’objectif de la démarche était de développer une personnalité distincte utilisée dans l’ensemble des communications de la MRC.

«Nous sommes fiers de cette nouvelle image moderne et dynamique. Elle représente bien l’énergie du Val-Saint-François», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC et maire de Stoke.

Logo et slogan

Dans l’élément graphique du nouveau logo, on peut voir un germe de blé représentant l’agriculture et la croissance. La trinité des formes évoque à la fois la nature, la rivière Saint-François ainsi que l’innovation. La forme jaune rappelle le «sang jaune», une expression bien connue de la région de Valcourt, qui fait référence à J. Armand Bombardier et son génie innovant.

De plus, la MRC adopte désormais le slogan «De culture innovante». Les termes «De culture» sont d’abord un clin d’œil au côté rural de la région et à ses activités agricoles. Or, le mot «culture» est riche de sens et il peut aussi signifier l’art, la connaissance ainsi que l’ensemble de traditions et de coutumes propres à un groupe humain. Le mot «innovant» démontre quant à lui toute l’importance que l’ingéniosité et la créativité ont dans la région.

Développement Val-Saint-François

Autre nouveauté: le Service de développement régional et local est maintenant appelé Développement Val-Saint-François. Ce nom court et simple est représentatif de la multitude de services qui y sont offerts. Rappelons que Développement Val-Saint-François est responsable des mandats que la MRC lui confie, soit le soutien à l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement touristique, culturel, agroalimentaire et rural ainsi que le projet Place aux jeunes en région.