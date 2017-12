Pas d’augmentation au compte de taxes pour Asbestos en 2018

Asbestos (GCA) – Pour une deuxième année consécutive, les résidents seront épargnés d’une majoration du compte de la taxation municipale. Ainsi le budget2018, qui a été adopté lundi soir, prévoit une baisse du taux de taxation résidentiel de 4% afin de maintenir le compte de taxes moyen au même niveau que l’an dernier. Pour la prochaine année, la ville entrevoit des dépenses et des revenus de l’ordre de 10138570$. Ce qui représente une diminution importante de 2541440$, qui fut attribuable en grande partie, aux travaux d’infrastructures qui ont été réalisés aux quatre coins de la ville.

Pour ce qui concerne les revenus provenant de la taxe foncière, ils totalisent 6 674 290$, ce qui représente 66% des revenus de la ville d’Asbestos pour le prochain exercice financier. La balance des autres sources de revenus est le résultat de différentes entrées, dont une péréquation pour un montant de 1 491 330, soit 152030$ de plus qu’en 2017.

Par ailleurs, dans son budget2018, la ville d’Asbestos prévoit le maintien des tarifs qui sont en lien avec les matières résiduelles, alors que le tarif pour la Sûreté du Québec a été augmenté de 10$.

Au Premier de l’an2018, un tout nouveau rôle d’évaluation entrera en vigueur. Ainsi les valeurs pour les résidences ont augmenté en moyenne de 3,9% alors que pour les immeubles commerciaux la hausse est de 3.00%. Dans le cas des immeubles industriels, la situation est particulière puisque les installations de la Mine Jeffrey a connu une baisse de l’ordre de 93% et un reclassement des valeurs industrielles versus les usages (en 2017 on parle d’une valeur de 5 388 800$ et pour 2018, d’une valeur de 375 000$).

La richesse foncière imposable est passée de 350 712300$ en 2017, à 357213600$ en 2018. Il s’agit d’une hausse de 6 501300$ (1,9%). La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Asbestos pour 2018 sera de 115585$.

Après une année intensive et majeure au niveau des infrastructures en 2017. La ville prévoit une année2018 pour conclure les travaux à terminer, et afin de préparer et planifier l’arrivée des prochains programmes de subvention.

Après une année intensive et majeure au niveau des infrastructures en 2017. La ville prévoit une année2018 pour conclure les travaux à terminer, et afin de préparer et planifier l’arrivée des prochains programmes de subvention.